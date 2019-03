Raalter carnavalsprins gaat verder als bouwpastoor

Bedrijven­park Heino kan groeien mits Raalter industrie­ter­rein krimpt

6:00 Het bedrijvenpark van Heino kan worden uitgebreid mits het industrieterrein De Zegge VII in het dorp Raalte navenant krimpt. Al dan niet tijdelijk. Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte zijn in elk geval bereid om op papier 3,5 hectares grond over te hevelen.