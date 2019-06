Raalter golfers strijden in Zwolle om titel; eigen golfbaan ‘utopie’

De inschrijving voor het kampioenschap is inmiddels geopend. Er is plek voor maximaal 66 deelnemers. De ervaring van Walter is dat het geen enkele moeite kost om het speelveld gevuld te krijgen. Het is uitgegroeid tot een traditie waar zowel inwoners als oud-inwoners graag op af komen. We sluiten formeel de inschrijving op 1 september, maar meestal is het ruimschoots daarvoor al vol. Mensen willen het niet missen.