Raalter ondernemer betrapt katalysatordieven

Die zag ze afgelopen nacht bezig en tipte meteen de politie. Toen die ter plekke kwam, waren de vogels al gevlogen. Maar dankzij de accurate omschrijving van de auto waarin zij reden, kon het drietal even verderop in Deventer worden aangehouden.

Edelmetalen

Het zijn met name rondreizende bendes uit Oost-Europa die in het hele land katalysators plunderen, liet Linda Bouwman, woordvoerder bij politie Oost-Nederland onlangs weten. Het is niet bekend of dat in Raalte ook het geval was.