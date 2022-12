Raalter ontmoetingsplek opgeknapt, maar keren de geliefde rode bankjes terug? ‘Nog veel geld nodig’

MET VIDEO Grote verhuisdag voor zorgcen­trum Stevens­kamp Heeten: ‘Zo mooi dat dat zo heet, naar Steven, mien schoonva­der’

Zesendertig mensen verhuizen van een oud zorgcentrum naar nieuwbouw. Dat is de grote klus waar ZGR Stevenskamp in Heeten voor staat. De bewoners zijn slecht ter been of dementerend. Personeel en bewoners maken zich klaar voor de verhuisdag komende dinsdag. Eén van de verhuizende bewoners is familie van Steven Oostewechel naar wie Stevenskamp is vernoemd.

21 november