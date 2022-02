Raalter raad stelt woningplan Franciscushof-Zuid uit vanwege verkeersknelpunten: ‘Niet het gedroomde plan’

Raalter rock moet weer ronken tijdens reünie: ‘Als je van muziek hield, moest je in de Molenbar zijn’

Rock ’n Roll in Raalte? Beatmuziek in de bars? Jazeker. In de jaren 60 en 70 kende Raalte een bloeiende muziekscene. Bandjes schoten als paddenstoelen uit de grond van het Sallandse land. Een groep Raalter popliefhebbers van het eerste uur wil de muziek en het bruisende uitgaanscircuit van weleer laten herleven. Dat moet komend najaar gebeuren, in uitgaanscentrum Bij Lampe.

