Raalter rocker Hendrik Jan Bökkers bejubelt streektaal ook in onderwijs

Heb jij van een hobby jouw beroep gemaakt, zoals het cliché wil?

Bökkers: ,,Ik heb muziek nooit als een hobby beschouwd. Ik wilde altijd rocker van beroep worden, geen twijfel over mogelijk. Maar eerst moest ik van mijn ouders een vak leren. Ik heb voor de pabo gekozen, omdat ik dan maar vier van de vijf dagen naar school hoefde. Die studie beviel mij uitstekend, ik haalde soepeltjes mijn diploma. Ik heb zelfs een half jaar met veel plezier voor groep 8 van de Bosschool in Wesepe gestaan. Maar de muziek bleef trekken. Daarom koos ik voor een studie aan de Rockacademie in Tilburg. Ik heb daar ook les gegeven, evenals aan de Academie voor Popcultuur in Leeuwarden en de mbo-opleiding ‘muzikant’ in Arnhem. Het was heel tof om les te geven aan jonge talenten. Vijf jaar geleden heb ik ervoor gekozen om volledig van de rockmuziek te leven.’’