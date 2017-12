Raalter scholieren treden op voor koningin Máxima

Leerlingen van basisschool de Vogelaar in Raalte zijn zaterdagavond op tv te zien in de Grootste Schoolband van Nederland. De band doet mee aan het Kerst Muziekgala 2017 in Ahoy, en koningin Máxima zit als eregast op de tribune.

,,Ik heb haar een hand gegeven’’, meldt Bohdi (12) trots. ,,En ik heb hallo gezegd.’’ De scholier uit Raalte is een van de gelukkigen die de koningin van dichtbij heeft gezien en zelfs de hand heeft geschud. Ook Sjoerd (12) stond vooraan om de koningin te groeten. ,,Heel bijzonder’’, zegt hij.

Koningin Máxima noemt het Kerst Muziekgala, met een optreden van 350 schoolkinderen in de Ahoy in Rotterdam, ,,een geweldig slotakkoord van een fantastisch muzikaal jaar”. Als erevoorzitter van de stichting Méér Muziek in de Klas schrijft ze over het kerstgala in een blog. ,,Muziek krijgt steeds meer een vaste plek op school en daarmee een vaste plek in het leven van kinderen. Dat is heel erg waardevol. Voor mij persoonlijk is elk muzikaal werkbezoek een feest. Heel leuk is het ook om jonge talenten te spreken die meedoen.’’

Grootste Schoolband

Ook voor de groep 8-leerlingen van basisschool De Vogelaar was het optreden in Rotterdam een feest. De kids uit Raalte spelen mee in de Grootste Schoolband van Nederland met 350 leerlingen omdat ze de Overijsselse finale van de ‘Lang Leve de Muziekshow’ hadden gewonnen. In Ahoy kwamen alle winnende klassen, uit twaalf provincies, samen in de grote schoolband.

Volledig scherm Leerlingen van groep 8 van basisschool de Vogelaar uit Raalte. © Ria Willemse

De reis naar Rotterdam, een groots kerstgala met muziek, vele bekende Nederlanders, soms lang wachten, het werd een onvergetelijke dag voor de kinderen uit Raalte. ,,Ik vond het met name bijzonder omdat koningin Máxima er bij was'', aldus schooldirecteur Jan Hendriks. ,,Voor onze school zorgt zo'n project voor grote saamhorigheid in de klas. Dit zullen ze nooit meer vergeten.''

Kerstman

,,Ze vonden vooral de bekende Nederlanders indrukwekkend'’, zegt juf Sharon van groep 8. ,,Ronnie Flex en Roel van Velzen bijvoorbeeld. Soms weet ik niet eens wie het zijn, die bekende Nederlanders. Maar de kinderen wel.’’ Kevin (11): ,,Ik vond het leuk met kerstverlichting en gouden confetti. Het was erg leuk aangekleed, en er liep ook een kerstman rond. Ik heb ‘m een highfive gegeven.’’

En wat was het leukste van de dag? ,,Dat we de hele dag met onze hele groep samen waren’’, zegt Emma (12), die in een eerdere tv-uitzending van de Lang Leve de Muziekshow samen met klasgenootje Eva prominent in beeld kwam. ,,Dat vond ik het leukst.'' Eva (10): ,,Er werd gezegd dat we méér moesten lachen. Maar dat kon ik eerst niet. De repetities waren voor een lege zaal. Maar toen de zaal vol mensen zat kon ik alléén maar lachen.’’