Raalter Sieni vertelt over Sri Lanka in tv-programma's Koffietijd en Bestemming

Komende zondag is op RTL4 het programma Bestemming te zien, waarin presentatrice Nicolette van Dam in gesprek is met Sieni Schouten in Raalte. Van Dam kwam vorig jaar met een cameraploeg bij Schouten op bezoek om te praten over haar werk voor de stichting Havonos. Sinds 2003 zet Schouten zich in voor de Sri Lankanen in het noorden van dat land. Na de burgeroorlog en de vernietigende tsunami trokken Sieni Schouten en haar in 2016 overleden man Cor zich het lot van de bewoners aan. Ze gingen bevlogen te werk en realiseerden verschillende projecten waarmee de lokale bevolking zelf aan de wederopbouw kon werken. Nicolette van Dam was onder de indruk van het persoonlijke verhaal van Sieni. ,,Het is een opmerkelijk verhaal om zo te horen'', reageerde ze. ,,Ik denk dat het voor mij een bijzondere reis gaat worden.''