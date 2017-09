Raalter straatorkest wil weer gekke band zijn van 25 jaar geleden

Het Raalter straatorkest 'tIsmawajewendband is al bijna 25 jaar een graag geziene gast op feesten en braderieën, en festivals zoals Oerol. Dat is te danken aan het altijd enthousiaste optreden van de in zwart met gouden tierelantijntjes uitgedoste muzikanten, met niet alleen hoempadweilmuziek maar vooral ook swingende vertolkingen van top 40-nummers.

Tegenwoordig doen veel andere straatorkesten dat kunstje ook, tijd voor de Raalter band om een nieuwe weg in te slaan. Om met meer theatrale optredens fris en fruitig nog eens 25 jaar langer aan de weg te kunnen blijven timmeren, blazen en zingen.

'tIsmawajewendband, die debuteerde tijdens het Bloazersfestival van Stöppelhaene 1993, is wijd en zijd bekend. Met hun eigen fraaibeschilderde touringcar doorkruisen ze al jaren het hele land, afgewisseld met enkele buitenlandse optredens. In 2012 werden ze daarom als 'muzikaal uithangbord van de gemeente Raalte' verrast met het Goudhaentje. ,,Maar na 25 jaar is het tijd voor een nieuwe koers'', roept Marjan Middendorp, die zich als mede-oprichtster, 'saxy' saxofoniste en voorzitter bijna getrouwd voelt met de Raalter band.

,,Toen we bijna 25 jaar geleden begonnen waren we nieuw, gek en anders. Je moest die gezichten zien als wij gingen spelen", lacht Middendorp. Ontelbare optredens volgden, met vele hoogtepunten. Al tien jaar achtereen op het cultuurfestival Oerol op Terschelling, aan de Bonkevaart bij de finish van de Elfstedentocht in 1997, op de piste in Winterberg en Oostenrijk en op Spaanse stranden, op het podium met Gerard Joling en Lee Towers, in Thialf en Ahoy, noem maar op. Maar in de loop der jaren kwamen er steeds meer vergelijkbare straatorkesten bij. ,,Daarom gooien we het roer radicaal om. We willen op onze 25ste verjaardag weer die hippe, vernieuwende, gekke band zijn waar mensen van opkijken." De afgelopen maanden borrelden in diverse brainstormsessies allerlei wilde ideeën op. ,,Van kleding tot repertoire tot theater. Dan merk je meteen dat je met muzikale creabea's en idiote mafkezen aan tafel zit. Wát een creativiteit!" Die ideeën worden de komende tijd verder uitgewerkt.