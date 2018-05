Raalter theater start voorverkoop nieuwe seizoen

Voor een goedgevulde zaal presenteerde directeur Roswyde Burgman maandagavond het nieuwe programma van het HOFtheater. Diverse artiesten gaven een voorproefje. Zoals The Bentleys, die deze 'tip-avond' afsloten met een aanstekelijke mix van rock-‘n-roll en pop uit de jaren vijftig en zestig. De programmacommissie van de Raalter schouwburg oogstte ook applaus toen deze vrijwilligers op het podium werden geroepen. ,,Want ik doe het niet alleen'', benadrukt Burgman, die bijna twee jaar directeur van het HOFtheater is. De nieuwe programmering is sinds maandagavond online op de vernieuwde website hoftheater.nl. Op woensdag 9 mei begint de voorverkoop voor 'HOFgenoten' ('vrienden', betalen 25 euro per seizoen), op 24 mei start de kaartverkoop voor iedereen.

Welke act moeten de bezoekers zeker zien?

,,We hebben altijd al toneelvoorstellingen, maar nu voor het eerst ook klassieke muziek. Met de 'Vier Jaargetijden', natuurlijk van Antonio Vivaldi, maar na de pauze ook in de bewerking van Astor Piazzolla die er allerlei tango-invloeden aan toevoegde. Voor kinderen is de voorstelling 'Walvisjong' een aanrader, die is zó fantasierijk. En dan hebben we hier een optreden van Old Ni-js, dankzij een tip van een bezoeker. Die Achterhoekse band speelt Nederpop in de streektaal, met oud-leden van The Heinoos, Normaal en Boh Foi Toch.''

Welk optreden was het moeilijkst te boeken?

,,Woodstock The Story is normaal alleen te zien in grotere theaters. Het decor is te groot en ons budget te klein. Maar omdat de Haarlese acteur Laurens ten Den hierin speelt, passen ze hun prijs en decor om goodwill-redenen aan. Guido Weijers zou hier een try-out geven voor zijn oudejaarsconference, maar die werd afgelast omdat de tour werd ingekort. In plaats daarvan geeft Guido nu wel een 'masterclass geluk', geen cabaret maar wel tips om gelukkig te worden.''

Neem je risico's bij het programmeren?

,,Natuurlijk wel, we moeten bijvoorbeeld afwachten hoe de animo is voor de toneelvoorstellingen met bijvoorbeeld Jack Wouterse, en 'The Mountaintop' over de laatste uren van Martin Luther King. Maar we hoeven de zalen ook niet allemaal vol te hebben, anders ga je niet voor de toekomst. Daarom houden we bijvoorbeeld ook onze Grote HOFcabaretavond, met meerdere talenten. Fuad Hassen die in de eerste editie van die avond stond brengt nu een volledige voorstelling in Raalte.''

Kiest Salland voor massa-cultuur?