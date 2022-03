Raalter wethouder Melenhorst (45) klaart klus en kiest voor gezin: ‘Ik wil mijn dochters zien opgroeien’

Uitbrei­ding boerenbe­drijf met 10.000 varkens niet van deze tijd? ‘Raalte wordt het lachertje van Nederland’

Hij is níet bang dat zijn 95-jarige moeder er last van gaat hebben, maar is wél tegenstander van de uitbreiding van het varkensbedrijf van familie Tijs in Heeten. ,,Dit is toch niet meer van deze tijd? Raalte gaat het lachertje van het land worden, als het deze uitbreiding toestaat’’, zegt Stephan Schoorlemmer.

27 maart