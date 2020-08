Raalter wethouder voorziet doemscenario in aanpak N35: ‘Minister past vertragingstactiek toe’

Salland beleeft een extreem rustige zomer met woningin­bra­ken

17 augustus Nauwelijks inbraken in Salland deze zomer. In deze augustusmaand zelfs nog nul. Waar de eerdere rust aan het inbrekersfront dit voorjaar kwam door de coronalockdown, heeft de politie nu geen verklaring. ,,We zien de rondtrekkende criminelen van buiten deze regio momenteel niet of nauwelijks.’’