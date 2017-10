Raaltese krijgt werkstraf na verzet tegen ontruiming tuin

Gastoptreden Wies in Andermans Veren Live

21 oktober Zo win je een talentenjacht, en zo sta je tussen artiesten die met hun show theaters in het land afreizen. Wies Jansen Holleboom, afkomstig uit Mariënheem, keert donderdagavond terug op het podium, waar ze dit voorjaar triomf vierde in Salland's Got Talent. In het HOFtheater in Raalte verzorgt ze een gastoptreden in Andermans Veren Live.