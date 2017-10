Raaltese Sieni Schouten vertelt over Sri Lanka in tv-programma Bestemming: 'De vrouwen leren nu een vak'

,,Best spannend'', zegt Sieni Schouten. ,,Ik ben niet zo van de camera's. Ben ik altijd bang dat ik me verhaspel. Dat was meer iets voor mijn man Cor.'' Maar nee, van zenuwen geen spoor, de Raaltese oogt ontspannen met een geluidsman, cameravrouw, regisseur en producent in huis. Terwijl de camera draait, praat Sieni honderduit over Sri Lanka en haar betrokkenheid met het land. Nicolette van Dam, ambassadeur van de Nationale Postcode Loterij, hoort haar verhaal knikkend of hoofdschuddend aan. Ze is in haar rol als presentatrice van het programma Bestemming, voor een uitzending die pas komend voorjaar op tv te zien zal zijn. Van Dam krijgt deze ochtend te horen dat ze binnenkort op reis gaat naar Sri Lanka. Ze zal projecten bezoeken die dankzij de steun van de Postcode Loterij tot stand zijn gekomen.