Ralda Raalte danst zich op klompen de Amerikaanse televisie op

videoKijkers van Fox 13's Good Day Utah weten sinds deze week precies waar Raalte ligt. In Overijssel, Nederland. Dansgroep Ralda, die tot en met dit weekeinde in Springville deelneemt aan de World Folkfest, heeft zich op klompen en in klederdracht gepresenteerd op de Amerikaanse televisie. Danslid Aimée mocht live in de ontbijtshow vertellen over de beukenwals die Ralda liet zien.

De groep van 22 Raaltenaren in de leeftijd van 12 tot 72 jaar keert maandag na een verblijf van twee weken terug naar Nederland. ,,Eerst hebben we meegedaan aan een dansfestival in Idaho . Vervolgens gingen alle groepen die daar waren door naar Springville", zegt Stéfanie Leunissen. De violiste is als een van de vijf begeleidende musici mee met de dansgroep. Haar dochter Anaïs is met haar 12 jaar de benjamin van het stel, maar als Leunissen zo haar gedachten over de Raalter groep laat gaan zijn veel leden tussen de 20 en 30 jaar.

Klederdracht

Voor het Amerikaanse televisie-item hadden de dansers zich in traditionele kleding gehuld. Inclusief klompen. De presentatoren van de ontbijtshow raakten maar niet uitgepraat over het typisch Nederlandse, maar vooral bijzondere schoeisel. Volgens Leunissen denkt niemand in de Verenigde Staten na het zien van Ralda dat iedereen in Nederland op klompen en in klederdracht loopt. ,,Amerikanen snappen dat klompen horen bij de oorsprong van onze cultuur. Wij maken ons drukker over het beeld van klompen en klederdracht dan de mensen hier. Zij kunnen dat onderscheid heel goed maken. De andere dansgroepen uit Kroatië, Mexico, Rusland, Polen en Taiwan lopen hier ook in vol ornaat rond.”

Mooi plaatje

Heel moeilijk was het trouwens niet om iemand van dansgroep Ralda naar voren te schuiven voor het interview op Fox 13's Good Day Utah. ,,Aimée is jong, praat lekker door en is gewoon een mooi plaatje.” Wat de kijkers in de staat Utah niet zal zijn opgevallen is dat Ralda zich echt op Raalter wijze heeft gepresenteerd in Sallandse en Raalter kostuums. ,,We hebben ook Volendamse en Staphorster kleding bij ons, dat is internationaal veel bekender, maar wij wilden echt Overijssel en Raalte laten zien. Vandaar ook dat de keuze viel op de beukenwals. Dat is voor ons doen best een langzame dans.”

Net als in de film

Tussen het dansen door, snuiven de Raaltenaren het echte leven in de Verenigde Staten op. Eerder maakten ze al reizen naar verre landen als Chili en Bolivia en liepen ze met zijn allen over de Chinese Muur. In Springville logeren ze deze week bij Mormoonse gastgezinnen. ,,We zien weliswaar het Vrijheidsbeeld niet, maar krijgen wel echt het Amerikaanse leven mee. Dat draait hier heel erg om de gemeenschap en de kerk. En sport.” Dochter Anaïs heeft de tijd van haar leven. ,,Zij heeft het gevoel dat ze in een Amerikaanse film leeft. Het is precies zoals ze het kent van televisie.”