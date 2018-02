Ranomi Kromowidjojo opent duurzaamste sportcomplex van Nederland

Dus was het gezellig druk, maar niet té, met hapjes, drankjes, filmpjes op een groot scherm, demonstraties (waaronder Rhönrad Turnen, zie foto), en een vette knal om hét moment luister bij te zetten. Het was aanpoten geweest om op tijd klaar te zijn voor de officiële opening, verwoordde Joke Derksen als volgt: ,,De medewerkers van het Sportbedrijf zijn te herkennen aan de nieuwe outfits én aan de wallen onder de ogen.'' Kortom, het ging zoals een officiële opening gaat. Met toespraken ook. Daarbij viel het woord ‘trots’ vele malen, in alle toespraken.

Uniek

Wat was het leukste van de bouw van dit hypermoderne complex? ,,Dit!’’, riep Jeroen Geurts van hoofdaannemer Vaessen BV zó opgetogen in de microfoon, dat de 850 aanwezigen in lachen uitbarstten. ,,Het is zó mooi dat je dit bedenkt op papier, en dat het dan tot leven komt. We zijn enorm trots. Sporten en gezond blijven doe je in deze accommodatie.’’ Toen Geurts ook nog uit de doeken deed dat liefst 72 bedrijven, veelal uit Raalte en omstreken, meewerkten aan de bouw, ging er een siddering door de hal. Dat maakte indruk. ,,Zo hebben er honderden medewerkers aan de bouw gewerkt’’, aldus Geurts. ,,Dit is een uniek sportcomplex geworden.’’