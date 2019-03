Rasha op taalles voor nieuwe toekomst

Nederlands is best lastig voor buitenlanders blijkt tijdens de Taalcarrousel in Olst-Wijhe. ,,Jullie hebben woorden die meerdere betekenissen hebben. En ja, ze spreken hier ook dialect en dat is extra lastig.’’

Het liefst wil ze zo snel mogelijk de Nederlandse taal spreken. De oorspronkelijk uit Syrië afkomstige Rasha Nasab (35) benadrukt hoe belangrijk ze dit vindt. Zij, haar man Mohamad en de kinderen Taleb (16), Geb (14) en Lana (6) kwamen in oktober 2015 in Wijhe wonen, gevlucht voor de oorlog en de dienstplicht.

Contact met de buren was er snel, omdat deze werden uitgenodigd voor een kennismaking. Toch blijft Nederlands een lastige taal, vooral voor Rasha. ,,De oudste twee spreken beide talen, onze dochter spreekt vrijwel alleen Nederlands. Ik wil zo graag beter Nederlands spreken. Rasha kreeg de gelegenheid om deel te nemen aan de Taalcarrousel, georganiseerd door de bibliotheek Olst-Wijhe. In kleine groepen werden alledaagse en praktische zaken besproken. Taalmaatje Gerry Roelofs stond haar bij.

Wat had je al aan Nederlandse les gevolgd, voordat je naar de Taalcarrousel toeging?

Rasha: ,,De verplichte cursussen Nederlands die bij het inburgeren horen. Nederlands A1 en A2. Ook heb ik zelf nog Nederlands B1 gevolgd, dit is op mbo-niveau. En dan nu de Taalcarrousel. Ik wil zo veel mogelijk en snel mogelijk Nederlands spreken. Dit, omdat ik graag een baan wil. In Syrië was ik leerkracht, dat kan hier niet. De taal is echt een barrière.’’

Wat deed je tijdens de Taalcarrouselbijeenkomsten?

Gerry: ,,De deelnemers hebben allemaal een map, met hierin voorbeelden van praktische situaties. Zo hebben we bijvoorbeeld besproken wat een klantenservice is en doet. Dan krijg je al de vraag ‘wat is een klacht’. Leg dat maar eens uit, dat is ook voor ons lastig. Vervolgens gaan we naar woorden kijken die met een klantenservice te maken hebben. Ook moesten deelnemers, twee aan twee, aan elkaar uitleggen wat nu een klantenservice is. Soms werd er snel op Google Translate gekeken. Dit maakte het voor de deelnemers dan makkelijker om een woord te begrijpen.’’

Wat vind je het meest moeilijk aan Nederlands?

Rasha: ,,Eigenlijk verschillende dingen. Jullie hebben woorden die meerdere betekenissen hebben. Voor ons is niet duidelijk wat je wanneer bedoelt. Ook spreken de mensen vaak te snel voor mij. Dan vraag ik altijd of ze het willen herhalen en/of langzaam willen spreken, zodat ik het goed begrijp. En ja, ze spreken hier ook dialect en dat is extra lastig. Ook denk ik nog in het Arabisch en ben tijdens een gesprek aan het vertalen van de ene taal naar de andere.’’

Wat vind je makkelijk aan Nederlands?

Rasha: ,,Een stuk tekst lezen is makkelijker dan het uitspreken. Dat komt ook door de verschillende klanken die je niet kent. Lezen is ook woorden herkennen, zonder dat je na hoeft te denken over wat er wordt gezegd. Gerry en ik lezen ook samen, bijvoorbeeld stukken uit de krant.’’

Heb je moeite om contact te krijgen met de Wijhenaren?