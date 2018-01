Raymond Godeschalk switcht van CDA naar Lokaal Alternatief

Godeschalk gaf eerder aan te willen stoppen met het raadswerk. Hij wilde meer tijd vrijmaken voor zijn gezin. ,,Dat is ook de reden dat ik vooralsnog niet opteer voor een verkiesbare plaats bij Lokaal Alternatief'', zegt hij. ,,Ik kan mijn ei prima kwijt in de schaduwfractie. Dat neemt minder tijd in beslag en de vergaderingen hebben ook nog eens in Heino plaats. Later op de avond.”