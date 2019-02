Rechtszaak ‘zeilbootmoord’ uitgesteld: Peter P. uit Heino later voor de rechter

Pro forma

Dinsdagochtend zou P. voor het eerst voor de rechter verschijnen in een zogenoemde pro forma-zitting. Deze ging echter niet door omdat de rechtbank Gelderland niet bevoegd blijkt om de zaak te behandelen. ,,Er zijn verschillende criteria die maken dat een rechtbank bevoegd is”, vertelt woordvoerder Annette Toonen van het OM in Oost-Nederland. ,,Bijvoorbeeld dat de verdachte in het arrondissement woont of dat het strafbare feit in het arrondissement is gepleegd. Dat blijkt hier niet het geval.”