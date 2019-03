Rector Nijboer reageert op incidenten Carmel College Salland in Raalte

De afgelopen paar maanden kwam het Carmel College Salland in het nieuws door incidenten. Kinderporno in een whatsappgroep van jongeren. Alcohol tijdens een schoolexcursie. Een gesprek over het Sallands gevoel, social media op school en jongeren de kans geven fouten te maken en weer op te krabbelen.

Han Nijboer (59) is Raaltenaar in hart en nieren. De kans om rector te worden van zijn eigen oude school, de school waar zijn kinderen naartoe gingen, mocht niet voorbij gaan. Dus maakte de directeur van de Deventer onderbouwschool Het Stormink bijna een jaar geleden de overstap naar het Carmel College Salland in Raalte.

Resoluut

,,Wij bemoeien ons niet met social media van onze leerlingen.” Rector Nijboer is resoluut. Het Carmel College Salland mengt zich niet in de telefoonescapades van zijn leerlingen of waar ze op de computer naartoe gaan. ,,Het heeft namelijk geen nut. Tot een paar jaar geleden maakten we klasgewijs whatsapp-groepen aan met de mentor. Totdat we er als docenten achter kwamen dat de echte communicatie ging in een parallelle groep. Logisch natuurlijk. Maar daar hadden we niet bij nagedacht. Toen kwam de AVG, de algemene verordening gegevensbescherming, over privacy. Nog zo’n vraagstuk. Wat mag je over leerlingen in zo’n groep zetten als mentor? Bovendien heeft Whatsapp ook nog eens zestien jaar als gebruikersgrens. Dus zijn we er mee gestopt.”

Lusten en lasten

Leerlingen worden zich bewuster van de lusten en lasten van social media. Waar een paar jaar geleden nog volop geëxperimenteerd werd, zijn jongeren zich nu bewust van de gevolgen. ,,Dat wil niet zeggen dat er niets meer gebeurt. Het blijven jongeren. Ze vinden het interessant. Op internet is alles te vinden. En als je plaatjes of filmpjes in een whats-app-groep gooit dan gaan ze verder, zo komen ze ook bij onze leerlingen terecht. Een docent had daar kennis van genomen. We hebben de politie gebeld en die bevestigde ons vermoeden: dit is kinderporno. Dan volgt een strafrechtelijk onderzoek. Het gaat overigens om plaatjes die in heel veel groepen op heel veel plekken in Oost-Nederland opduiken.”

Het was dus geen klassen-whats-app. ,,Die hebben we niet. Dus je kunt ook niet zeggen dat er personen van buiten toegelaten zijn. Het was gewoon een groep met daarin ook leerlingen van ons.”

Mediawijsheid

Dat het bewuste materiaal veel gedeeld is, of de groep niet de verantwoordelijkheid van de school kan zijn, is geen reden om dan er maar niets meer mee te doen, stelt Nijboer. ,,Wij hebben een opvoedende taak. Je kunt niet wegkijken. Het waait niet over. Je moet kinderen helpen de samenleving te begrijpen. Dus hebben we lessen mediawijsheid. Natuurlijk. En zitten telefoons tijdens de lessen in opbergzakken bij de deur. Dit is de realiteit. Het is niet beter of slechter dan toen wij vroeger geen telefoontjes of social media hadden. Het is zoals het is. Ik hoef niet terug naar vroeger.”

Volwassen worden

De bewustwording is belangrijk. Kinderen helpen volwassen te worden. Nijboer staat als rector verder af van de leerlingen dan in zijn vorige functie, als directeur van de Deventer onderbouwschool Het Stormink. ,,Het is een capabel team. Ik zit op de strategie, de lijnen. Het komt zelden voor dat ik ouders spreek. Anders dan in het dorp natuurlijk. Want daar heb ik genoeg gesprekken. Ik heb wel gesproken met de ouders van de jongen die onwel werd in Groningen. Hij moest naar het ziekenhuis omdat hij alcohol in de sinas had meegenomen tijdens een trip naar de universiteit. Maar die jongen had geen fles drank bij zich, is niet in coma geweest, is ‘s avonds gewoon naar huis gegaan met zijn ouders. Je wilt niet weten wat die jongen allemaal over zich heen heeft gekregen. Die was het liefst ondergedoken. Terwijl... waar hebben we het over? Een domme actie. Meer niet. Deze heisa verdiende niemand. Terwijl ook voor dit hetzelfde geldt: ons motto is: worden wie je bent. Je dichter bij je diepere zelf brengen. Je moet kinderen in de samenleving brengen. En daar hoort fouten mogen maken bij.”

Pensioen