Einde aan huisves­ting arbeidsmi­gran­ten in Deventer Rivieren­wijk: ‘Geluisterd naar de klachten uit de buurt’

Uitzendbureau Eastman, een grote speler in de uitzendbranche voor Oost-Europese arbeidsmigranten, stopt met het onderbrengen van hun medewerkers in Deventer. In Deventer heeft het bureau één flat aan de Lingestraat in de Rivierenwijk. Het uitzendbureau brengt de werknemers nu onder in onder meer Arnhem en Zutphen.