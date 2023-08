Reimink in Heeten is juist blij met een drukke weg: ‘Je komt hier makkelijk voor de eerste keer binnen’

Geprezen vrijwilli­ger is de nieuwe voorzitter van Stöppelhae­ne Raalte: ‘Ik ben slechts een passant’

De vraag of hij de nieuwe voorzitter van Stöppelhaene in Raalte wilde worden, zag hij totaal niet aankomen. Maar enkele maanden later staat hij aan het roer van het festival. Andre Duteweert (61), vrijwilliger pur sang, wil een van de grootste landelijke feesten toekomstbestendig maken. ,,Dan hebben we het ook over de traditionele onderdelen die diep geworteld zijn in de samenleving.’’