Restanten van drie gebouwen en een gedempte gracht gevonden in Luttenberg

VideoOp de hoek van de Butzelaarstraat en Looweg, dáár heeft Huys de Luttenberg gestaan, blijkt uit archeologisch onderzoek. In opdracht van de Raalter amateur-archeoloog Bert Terlouw is afgelopen zomer met een grondradar onderzoek gedaan. In de weilanden werden restanten gevonden van een havezate. Die stond tot begin negentiende eeuw op een terrein met de veldnaam Spiekerbelt.

Wat is er precies aangetoond met de grondradar?

Bert Terlouw: ,,Zo'n grondradar verzendt radiogolven die in de bodem worden weerkaatst en opgevangen door de radar. Bij harde voorwerpen zoals funderingen is die weerkaatsing sterker. Op de Spiekerbelt zijn drie locaties gevonden met veel puin in de grond, pakweg op een meter diepte. Die restanten wijzen op drie grotere stenen gebouwen. Ook is een gedempte gracht ontdekt, mogelijk een dubbele gracht.''

Wat kunt u daaruit concluderen?

,,Het grootste gebouw was zo'n 40 bij 30 meter groot, een imposant huis. Dat is waarschijnlijk Huys de Luttenberg geweest, dat in de zeventiende eeuw is gebouwd. Links daarvan, parallel aan de nog bestaande zuidelijke gracht, stond vermoedelijk een bijgebouw. Waarschijnlijk is de gracht gedempt voor dat bijgebouw. Aan de noordzijde zijn de restanten gevonden van vermoedelijk de voorloper van de havezate. Zoals de veldnaam ook al aangeeft kan dat een spieker zijn geweest, een verdedigbaar torenachtig gebouw dat oorspronkelijk diende als centrale opslagplaats voor graan.''

Wie heeft de havezate gebouwd?

,,De Hof van Luttenberg dateerde vermoedelijk al uit de negende eeuw. Bij de eerste vermelding van Luttenberg, in een akte uit 1318, was deze hofboerderij eigendom van de bisschop van Utrecht. In de loop der eeuwen was het in handen van diverse adellijke families, zoals Van Rechteren en Van Ittersum. Zeger van Ittersum heeft als eigenaar de hof uitgebouwd tot een echte havezate, een adellijk huis. Dat was een voorwaarde om toegelaten te worden tot de Ridderschap van Overijssel, wat tegenwoordig Provinciale Staten is. Dat vind ik wel leuk, want die voorwaarde gold niet meer toen ik een tijdje Statenlid voor D66 was. Gelukkig maar.''

In het verleden werd het Jachthuis iets verderop toch gezien als havezate?

,,Ja, maar dat blijkt een misverstand. Dat is ook te wijten aan een archiefstuk van de gemeente Raalte uit 1862, waarin staat dat de havezate vermoedelijk stond op de plek van het Jachthuis. Hoogleraar landschapsgeschiedenis Theo Spek heeft in al geschreven dat dit jachthuis niet de havezate was. Maar wel een bijgebouw.''

Staat u niet te popelen om de schop in de grond te steken voor verder onderzoek?

,,Dit onderzoek heeft het mysterie van de havezate opgelost, maar roept ook weer vragen op. Kloppen onze vermoedens? De havezate was na de Franse inval in verval geraakt. Luttenbergers hebben stenen gebruikt als bouwmateriaal. Het terrein kwam in gebruik als markegrond en ook - dat heeft Henny Vrielink ontdekt - als bleekveld. Maar je mag op dit terrein niet zomaar graven. Tenzij je hier iets wilt gaan bouwen, dan is archeologisch onderzoek juist verplicht.''