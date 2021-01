Ribs & Blues in Raalte op losse schroeven, besluit over Stöppelhaene volgt in maart

Stöppelhae­ne verplaatst het feest van het centrum naar de voortuinen van Raalte met de Stöppelbox

29 juli Waar alle dorpsfeesten en grote evenementen in de regio niet doorgaan, kondigde de voorzitter van Stöppelhaene Raalte eerder al aan dat zij mensen gaan helpen met een ‘thuisfeestje’. De daad is bij het woord gevoegd, want vanaf vandaag kunnen Raaltenaren een heuse Stöppelbox kopen. ,,We roepen de Raaltenaar op om zelf de haan te laten kraaien eind augustus.”