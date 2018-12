Ribs & Blues in Raalte staakt wedloop om dure wereldsterren

,,Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan’’, zegt Ton Groot Beumer, voorzitter van Ribs & Blues, dat dit jaar voor de derde keer werd uitverkoren tot beste bluesfestival van Europa. ,,We zijn groot geworden met roots & blues, daar zijn we goed in dat blijkt wel uit de internationale waardering. Op de ‘betaalde’ zaterdagavond hebben we de laatste jaren wereldnamen uit de popgeschiedenis gehaald zoals Status Quo, The Beach Boys, 10 CC en Level 42 . Natuurlijk stonden ook Joe Bonamassa en ZZ Top op ons verlanglijstje. Die categorie bands vraagt enorme gages en in die wedloop willen en kunnen we niet meer mee, want de risico’s worden veel te groot. We kiezen nu bewust voor drie gratis toegankelijke festivaldagen.’’