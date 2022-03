Rob zet zakelijke beslommeringen aan de kant en steekt al zijn tijd in Salland voor Oekraïne: ‘Ik slaap nog twee tot drie uur per nacht’

Hij slaapt nog ‘twee tot drie uur’ per nacht. Voor Rob Aa uit Raalte staat deze week alles in het teken van Salland voor Oekraïne. De organisatie staat klaar om volgende week met tien bussen naar de Oekraïense grens te gaan. ,,Het is onvoorstelbaar wat voor een krachten het los maakt. We krijgen dertig tot veertig mails per kwartier. De adrenaline houdt me op de been.’’