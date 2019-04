Rode Kruis eert Antoinette Schoot Uiterkamp tijdens uitvaart met ‘afgeschafte’ traditie

Praten over het leven bij kunst in de Raalter Plaskerk

5 april Met de expositie ‘Mysterie van het leven’, die van 15 juni tot en met 10 augustus te zien is in de Plaskerk in Raalte, hoopt de werkgroep ‘Kunst in de kerk’ mensen met elkaar in contact te brengen. Jong en oud, gelovig en atheïst.