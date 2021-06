Roet op de caravan, een grote plas bluswater en een eier-brandlucht in Raalte: ‘Gelukkig is de brand binnen de muren gebleven’

Video Sallandse Vlinderfo­to­graaf telt steeds meer soorten: ‘Icarus­blauw­tje niet verwarren met bruinblauw­tje’

2 juni Emilio Metting loopt week in week uit dezelfde vijftien trajecten in en rond Raalte. Hij telt vlinders, al jarenlang. Houdt minutieus bij welke soort en hoeveel vlinders hij spot, want hij zet zich in om de biodiversiteit in het algemeen en de stand van insecten in het bijzonder te bevorderen.