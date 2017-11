Rohda en SV Raalte zien kansen om te scoren met energienetwerk

Voetbalclub Rohda en Sportvereniging Raalte zien steeds meer kansen om met opwekking van eigen stroom te scoren. Zo komt een energieneutraal sportpark de clubkas ten goede. Voor het geld dat ze besparen, kunnen beide clubs een andere bestemming kiezen. Een nieuw energienetwerk wordt misschien wel de impuls voor sportieve successen. Bovendien verwarmen de clubs hun kantine en kleedkamers liever met groene energie dan met milieuvervuilend aardgas.

Zonnepanelen

Volgens bestuurslid Frank van Rossum, onder meer verantwoordelijk voor de accommodatie, wil Rohda een zogenoemde Smart Grit vormen met drie buren: sportcentrum Nieuw Tijenraan, onderwijsinstituut Landstede en Waterschap Drents Overijsselse Delta. De bedoeling is dat deze partijen collectief elektriciteit opwekken, vooral via zonnepanelen, en eventueel uitwisselen. Op stralende dagen kan energie worden opgeslagen in een zoutwaterbatterij die volgens plan wordt geïnstalleerd in een bassin van het oude Tijenraan. Daaruit kan geput worden op dagen met minder zonuren.

SV Raalte heeft volgens William Derks, bestuurslid en voorzitter van de sponsorcommissie, aansluiting gevonden bij nieuwbouwplannen van huisartsenpraktijk Westdorp en katholieke basisschool De Korenbloem. De vierde partij is woningstichting SallandWonen, die sociale huurwoningen in de buurt op gebied van energie gaat renoveren. Naast zonnepanelen hoopt dit collectief stroom op te kunnen wekken via verbranding van gemeentelijk snoeiafval.

Filosofie

Wethouder Frank Niens, onder meer verantwoordelijk voor milieu en duurzaamheid, is enthousiast over de initiatieven van beide sportclubs. ,,Ze passen bij ons beleid'', stelt hij. ,,Zo kunnen we kennis en energie vanuit de samenleving benutten. Dat heeft volgens onze filosofie de voorkeur boven plannen van bovenaf.''