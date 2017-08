Rohda Raalte mikt nu op renovatie van thuisbasis

Voorzitter Han Reinders van Rohda Raalte bestempelt het rekenwerk als 'een grove schatting'. ,,We zouden sowieso investeerders in de hand moeten nemen. Maar stel dat we tot zo'n zeveneneenhalve ton moeten lenen, dan kunnen we de lasten ervan niet in onze exploitatie opvangen. Het is niet verantwoord om met dat idee door te gaan.''

Reinders staat voor ogen de opknapbeurt in fases uit te voeren. ,,Als je de renovatie in stukken knipt, is het voor de club financieel beter behapbaar. Met crowdfunding en andere acties kunnen we geld inzamelen. We zullen ook met zelfwerkzaamheid de kosten drukken.'' In het najaar is het aan de ledenvergadering om er een klap op te geven.