Rohda wil rookverbod langs de lijn

Vrouw met hoofdwond naar ziekenhuis gebracht

1 september Een fietsende vrouw werd vrijdagmiddag aangereden in Raalte. Dat gebeurde op de kruising Heesweg/Overkampsweg. Een vrachtauto raakte haar waarna ze viel en met haar hoofd op de straat terecht kwam. De vrouw liep daarbij een fikse hoofdwond op en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.