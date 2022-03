Rondweg aan de zuidzijde van Heeten? ‘Ik verbaas me soms over het vrachtverkeer in het dorp’

Video Ook Luttenberg gaat aan de e-chop­per: tweewielfa­na­ten Chris en Chiel zien er brood in

Volgens neven Chris Wiefferink en Chiel van Brakel is de e-choppermarkt nog niet verzadigd. Zeker niet in hun mooie Salland. Vanaf 12 maart verhuren ze de elektrische snorfietsen vanaf Chris’ boerderij in Luttenberg. ,,Ik zag ze voor het eerst bij de grand prix in Zandvoort en ik dacht meteen: dat moeten we hier ook doen.’’

20 februari