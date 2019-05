Safari-tent De Flierefluiter in Raalte moet weg: niet goedschiks, dan kwaadschiks

Sallandse gemeentes houden toeristen­be­las­ting laag

7:00 De oproep van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) om te stoppen met jaarlijkse verhoging van toeristenbelasting en te investeren in gastvrijheid, is in Salland niet aan dovemansoren gericht. Het college van zowel de gemeente Raalte als Olst-Wijhe laat in een reactie weten dat het huidige tarief ook komend jaar berekend wordt.