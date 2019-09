Salland bundelt krachten om jeugdige EHBO’ers in de dop op te leiden

In het gebouw ‘Helpende Handen’ in Raalte huisvesten de twee organisaties al een tijd. Hoewel dicht bij elkaar, kwam het nooit tot een samenwerking. ,,Concurrentie wil ik het niet noemen, maar we vissen wel uit dezelfde vijver”, stelt voorzitter van de Sallandse tak van het Rode Kruis, Jan Dijkstra. ,,Maar de laatste jaren zijn we naar elkaar toegegroeid en dit heeft geleid tot een unieke samenwerking.” De voorzitter stelt dat een samenwerking als deze nagenoeg nergens voorkomt in Nederland.

Kwaliteit waarborgen

Dijkstra ziet deze samenwerking als een nieuwe start van de jeugdopleiding. ,,In de huidige maatschappij is het erg lastig om überhaupt vrijwilligers te vinden. Laat staan in deze branche. Vooral als je zoekt naar dezelfde mensen, zit je elkaar in de weg. Daarom hebben wij op dit vlak de krachten gebundeld. Hiermee waarborgen we de kwaliteit van de opleiding die gegeven wordt.”

Voorlopig werken de twee instanties alleen samen op het gebied van de jeugdopleiding. ,,Het is goed dat we op het gebied van de jeugd nader tot elkaar zijn gekomen, maar voorlopig blijft het hier bij. Natuurlijk sluit ik niet uit dat er in de toekomst een verdere samenwerking in het verschiet ligt”, zegt de voorzitter.

Triggeren

Het Rode Kruis geeft al zogenoemde demolessen op basisscholen. ,,Daar raken kinderen zo enthousiast van. De kinderen zien namelijk in hun eigen omgeving ook steeds meer ‘ongelukjes’. Bijvoorbeeld door alles wat online staat. De kinderen raken getriggerd en willen mensen helpen”, zegt de voorzitter.