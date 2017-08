Salland steunt vrouwen in Nicaragua met tuinen

De oogstgave in het kader van het Sallands oogstfeest Stöppelhaene, jaarlijks zo’n 30.000 euro, gaat dit jaar naar een kleinschalig landbouwproject in Nicaragua. In dat Centraal-Amerikaanse land gaan 25 vrouwen groente en fruit verbouwen voor hun gezinnen.

Uiteindelijk moet dit project zich als een olievlek uitbreiden en steeds meer gezinnen verzekeren van voedsel en inkomsten, vertelt initiatiefnemer Bert Neevel uit Heino.

De 57-jarige Heinoër was de afgelopen tien jaar ontwikkelingswerker in diverse landen. ,,Ook twee jaar in Nicaragua. Daar werkte ik samen met mijn Nederlandse collega Nienke Swagemakers, die coördinator is van een Spaanse ontwikkelingsorganisatie. Samen met haar heb ik ook dit oogstgaveproject aangedragen bij de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Raalte.''

Orkanen en droogte

Het tuinenproject 'In goede aarde' is een aanvulling op de activiteiten in Larreynaga. In die gemeente in het noordwesten van Nicaragua, dat op Haïti na het armste land van Centraal- en Latijns-Amerika is, moeten de arme boeren opboksen tegen orkanen, aardbevingen en lange tijden van droogte. Via de plaatselijke vrouwenbeweging Xochilt Acalt wordt aandacht besteed aan zelfredzaamheid, landbouwontwikkeling en gezondheidszorg.

Dankzij het oogstgaveproject krijgen 25 vrouwen binnenkort training in het verbouwen en verwerken van groente en fruit, naast maïs en bonen waarop nu de nadruk ligt. ,,In hun eigen tuin kunnen ze bijvoorbeeld tomaten, komkommers en pompoen verbouwen, en ook fruitbomen planten zoals bananen, papaya en sinaasappels. Die bomen geven ook extra schaduw, waaronder het prettiger werken is en verdroging van de grond wordt tegengegaan.''

Irrigatiesysteem

Via de oogstgave worden zaai- en pootgoed aangeschaft, tuingereedschap en benodigdheden voor een eenvoudig irrigatiesysteem. ,,Al het geld van de oogstgave wordt goed besteed, al tientallen jaren lang'', benadrukt voorzitter Bertus de Haan van de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Raalte (WOR). ,,We maken pas geld over als de facturen bij ons worden ingediend.''

De 25 vrouwen die voor dit project zijn geselecteerd willen hun binnenkort te vergaren kennis delen met dorpsgenoten, zodat steeds meer gezinnen kunnen profiteren van meer soorten groente en fruit, grotere voedselzekerheid en extra inkomsten als ze hun producten op de lokale markt kunnen brengen. ,,Kijk, daarin zie je weer het vliegwieleffect dat we met de oogstgave nastreven'', lacht De Haan.

Kweekvijver

Bij één familie wordt ook een vijver aangelegd, voor het kweken van vis, vertelt Neevel. ,,In combinatie met bladgroente, zoals sla. Dat water is voedselrijk, waardoor je er goed groente op kunt verbouwen. Dat zie je ook veel in Azië. Als deze proef slaagt wordt het visproject ook breed uitgerold, niet via de oogstgave maar via een andere 'sponsor' die al interesse heeft getoond.''