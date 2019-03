Sallanders wagen zich aan monstertocht voor mountainbikers in Zuid-Afrika

Carmel College Salland in Raalte wil bouwen aan samenle­ving

9:06 Carmel College Salland wil één school zijn. Waar nu leerlingen zeggen dat ze op vwo of bijvoorbeeld vmbo zitten, moet het straks volstaan te zeggen dat je op het Carmel zit. En als het aan rector Han Nijboer ligt is niet het laagste niveau dat een leerling aan kan leidend, maar juist het hoogste. ,,Dat is waar het talent ligt. Van een 8 een 9 maken is leuk.”