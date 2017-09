Sallands Cross Circuit nog laagdrempeliger

,,We hadden de Cross League Oost in het leven geroepen om de toppers uit het Sallands Cross Circuit de kans te bieden hun krachten te meten met andere topatleten. Maar in de praktijk stroomde geen van onze toplopers door, blijkbaar zijn ze toch teveel gehecht aan de sfeer van het meer recreatieve crosscircuit'', zegt voorzitter André Duteweert. ,,Veel atleten die meededen aan de league keken eerst naar de inschrijvingen of ze konden winnen. Dat zijn een soort broodlopers, dat past niet goed bij het karakter van het crosscircuit dat vooral laagdrempelig en gezellig moet zijn.''

Uitdaging

Om dat karakter te versterken wordt dit seizoen de teamcompetitie op de 5km ingevoerd, met per team vier lopers die kennis kunnen maken met crosslopen zonder dat hun tijden met hun naam erbij in de uitslagen op internet worden vermeld. 'Niks mut, dus wâh let oe' is het streekeigen motto van de 'teamlopen' tijdens het Sallands Cross Circuit. ,,Dit nieuwe onderdeel is nòg laagdrempeliger dan het reguliere crosscircuit'', benadrukt secretaris Marja Eilert van de overkoepelende organisatie van tien crosslopen in Salland.

Teamlopen

,,Je ziet in het weekend veel mensen lekker een rondje hardlopen terwijl ze niet meedoen aan crosslopen. Bijvoorbeeld omdat ze zich schamen voor hun tijden die ook op internet te zien zijn. Daarom beginnen we met de teamlopen, waarbij elk team vier startnummers heeft waarmee iedereen 5 km mag lopen. Op internet komen dan wel de tijden bij de startnummers te staan, maar niet de bijbehorende namen van de lopers. Dit is leuk voor vrienden, familie, buren, collega's of sportteams, die zo vrijblijvend kennis kunnen maken met het crosscircuit. Teams die het vaakst met een kwartet lopers aan de start verschijnen, komen in aanmerking voor leuke prijzen, zoals een bier- of barbecuepakket.'' Deelname kost 6 euro per loper per wedstrijd, pas aan het eind van het seizoen wordt het totaalbedrag via de teamcaptain geïnd. Teams mogen bestaan uit mannen en vrouwen, en kinderen vanaf twaalf jaar.

Starten

Daarnaast lanceert Eilert haar mini-project 'de Sallandse uitdaging': deelnemers aan het 5km-klassement kunnen dit seizoen twee keer kennis maken met de dubbele afstand, tijdens de crosslopen in Raalte en Hoonhorst. ,,Ik heb zelf al meerdere halve marathons gelopen met duizenden recreanten, maar hik altijd aan tegen een 10km-loop omdat ik dan vaak in m'n eentje achterin finish. Op deze manier proberen we meer mannen en vrouwen aan de start te krijgen die net als ik de tien rond het uur lopen.'' Eilert wil aan dit project ook extra aandacht schenken via Facebook.

Inschrijven voor het Sallands Cross Circuit kan van zaterdag 9 september 9.00 uur tot 31 oktober 23.59 uur. De eerste wedstrijd is op 12 november de Haarlerbergcross. Daarna volgen crosslopen in Raalte, Mariënheem, Lettele, Luttenberg, Nieuw Heeten, Hoonhorst, Heeten, Broekland en (op 21 januari) Lemelerveld.