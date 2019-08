Sallands duo fietst de wereld over om ‘legende’ te worden

Mensen verbazen zich niet voor niets over de plannen van de twee. Slechts tien mensen wereldwijd zijn op de erelijst terecht gekomen. The Legends of the Epic is een wall of fame waar je op komt als je drie zware mountainbikewedstrijden binnen een jaar hebt verreden. Het gaat om de Cape Epic in Zuid-Afrika, de Swiss Epic in Zwitserland en de Pioneer in Nieuw-Zeeland. Deel één is voltooid: afgelopen maart werd de Cape Epic overwonnen. Zaterdagochtend vertrekt het duo richting Zwitserland voor deel twee.