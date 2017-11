Sallandse cidermaker laat kwestie rond proeverij niet rusten

Marktkramen zaten in augustus op Stöppelhaene in Raalte een proeverij van onder meer de Sallandse cider El-Cid in de weg. Sindsdien is de lucht nog altijd niet opgeklaard tussen cidermaker Marien Zeilstra en het organisatiecomité van het Sallandse Oogstfeest.

De Heetense cidermaker Marien Zeilstra kan er zich opnieuw over opwinden. Het comité van Stöppelhaene, dat eindverantwoordelijk is voor de organisatie van het Sallandse Oogstfeest in Raalte, is nog niet van hem af. ,,Bij Stöppelhaene dachten ze misschien dat ik het zou laten rusten. Nou, mooi niet.''

In der minne

Van de Sallandse cidermaker krijgt de organisatie nog een laatste kans om de zaak in der minne te schikken. Blijft die poging vruchteloos, dan sleept de Heetenaar Stöppelhaene voor de rechter. ,,Het gaat me niet om het geld. Ik wil genoegdoening. Dat kan ook als Stöppelhaene een partij flessen cider afneemt, of me ruimte aanbiedt volgend jaar op het Sallandse Oogstfeest.''

Oplossing