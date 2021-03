Sallandse feestverhuurders bundelen krachten en fuseren: ‘We willen ons als een olievlek verspreiden’

VIDEO Twee huizen onbewoon­baar door fikse brand in Raalte

4 maart Een grote brand heeft woensdagmiddag twee woningen in Raalte verwoest. Het begon bij een hoekhuis aan de Johan van Twickelostraat in Raalte en sloeg over naar de naastgelegen woning. Bij aankomst schaalde de brandweer de operatie op, omdat er mogelijk nog iemand binnen was. Dat bleek later toch niet het geval.