Sallandse hardlooporganisatie op het nippertje gered met nieuw bestuur: ‘We trokken bijna de stekker eruit’

Scouts bereiden zich in Ommen voor op World Jamboree in Zuid-Ko­rea: ‘Het gaat vast heel vet worden’

Tweeduizend scouts uit heel Nederland bereidden zich in Ommen voor op hun deelname aan de World Scout Jamboree. Vanaf Hemelvaartsdag tot en met zondagmiddag waren ze te gast. Dat was te zien in het straatbeeld, waar ze in groepsverband opdrachten van een speurtocht uitvoerden, maar vooral ook op Buitenplaats Gilwell Ada’s Hoeve, een van de verblijfs- en activiteitenterreinen van Scouting Nederland.