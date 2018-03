Sallandse paardentrailers nagekeken op mankementen

Druk op Raalte over statiegeld voor blikjes en plastic flesjes neemt toe

4 maart Ook in Raalte klinkt de oproep steeds luider om zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. Het is voor D66 reden de motie die de raadsfractie had opgeborgen, weer uit de kast te halen. De democraten kondigen aan het voorstel, dat tot dusver wordt gesteund door GemeenteBelangen (GB) en BurgerBelangen (BB) donderdag in de raadsvergadering in te dienen.