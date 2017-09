Sallandse pastor Van den Berg (70) presenteert 75ste boek

Marinus van den Berg, pastor in zorgcentra in Apeldoorn, Almelo en Rotterdam en een veelgevraagd deskundige op gebied van rouw en verliezen verwerken, ging in januari 2016 met verlaat pensioen.

Hij telt inmiddels zeventig levensjaren en is al veertig jaar priester. Tijdens een groot besloten feest op de Boerhaar zijn deze mijlpalen gevierd, in kroeg en kerk. En is meteen ook zijn nieuwste boek ten doop gehouden, zijn 75ste al.

Column

In ‘Na-werk-tijd’ beschrijft hij wat het betekent om nog steeds druk te zijn. ,,Maar dan zonder druk.’’ Zo wandelde de in Rotterdam woonachtige zielenherder het Westerborkpad in etappes en schrijft hij elke avond klokslag zes uur een column, over bijzondere ontmoetingen, dromen en mijmeringen.

,,Als je zeventig bent ga je terug naar je wortels. Ik ben geboren op een boerderij in de buurtschap Hengeveld, tussen de Sallandse kerkdorpen Broekland en Boerhaar. Ik ben de oudste van uiteindelijk veertien kinderen, maar wilde nooit het boerenbedrijf van m’n vader overnemen. Ik heb één keer een koe gemolken, maar dat ging mis toen ze de melkemmer omtrapte… Ik wilde weg, onderwijzer worden. "

Naar Amerika

,,Na het gymnasium op het kleine seminarie van de Karmelieten in het Twentse Zenderen ging ik theologie studeren in Utrecht. Ik studeerde in Amerika op de universiteit van Yale af op het onderwerp ‘rouw’. Mijn afstudeerscriptie ging over ‘lijden aan een verlies’, waarin ik ook de theologische aspecten beschreef. Dat was juist in een jaar waarin kort achter elkaar een neefje, oom en tante van mij en een vader van een vriend overleden, ik herkende daarin zó veel.’’

Overleden kind

,,Vóór mijn priesterwijding op 27 maart 1977 werkte ik al twee jaar als pastor in verpleeghuis Randerode in Apeldoorn. Daar ontmoette je veel mensen die hun overleden man of vrouw misten. Vroeger zeiden geestelijken wel eens ‘daar heeft God een bedoeling mee’. Maar wat moest ik tegen hun zeggen? Daar worstelde ik wel mee, voelde als falen. Maar dat bleek helemaal niet nodig, mensen kwamen zelf wel met hun verhaal als ik bij hun zat, luisterde, en open vragen stelde zoals ‘wat betekent dit voor jou?’.

Luisteren

,,Het is belangrijk dat mensen ‘op verhaal kunnen komen’ bij een verlies. Luisteren is het allerbelangrijkste, je hoeft eigenlijk niks te zeggen. Dat bleek ook toen ik in 1984 pastoraal vormingswerker voor de gezondheidszorg in Almelo werd. Daar hielp ik een moeder die psychische problemen kreeg toen haar dochter zwanger werd. Wat bleek: ze had zelf een doodgeboren kindje gekregen dat in stilte achter de heg van het katholiek kerkhof was begraven. We hebben het overwoekerde grafje weer opgezocht, een grafsteen geplaatst, in kleine familiekring een uitvaartviering gehouden en afgesloten met een koffietafel, net als bij normale uitvaarten. Daarna kon ze beter omgaan met de spanning rond de zwangerschap van haar dochter."

Dementie

,,In de jaren daarna heb ik veel gespreksgroepen geleid voor ouders van overleden kinderen, en daar ook veel over geschreven. Niet in hoogdravende bewoordingen, maar in de taal die de meeste mensen snappen. Dat geldt ook voor allerlei andere vormen van verlies. Mijn bestverkochte boek is ‘Als de ouderdom pijn doet’, waarin ik dertig jaar geleden schreef over dementie en mijn ervaringen in het verpleeghuis. Dat is veel gebruikt als lesmateriaal voor pastores en verplegers, en tien keer herdrukt.’’

Tim Ribberink

,,Hoewel ik al sinds 1998 geestelijk verzorger was in Rotterdam, ben ik in 2015 ingeschakeld om in Twente de ouders te begeleiden van Tim Ribberink, die zelfmoord pleegde omdat hij jarenlang was gepest. Zij kregen een vloedgolf van publiciteit over zich heen toen ze in de overlijdensadvertentie in de krant zijn afscheidsbrief afdrukten. Ik ben hun woordvoerder in die heftige periode geworden. Uiteindelijk heeft alle media-aandacht wel geleid tot een betere aanpak van pesten.’’

Met pensioen

,,Als je ontslagen wordt of arbeidsongeschikt, of met pensioen gaat is dat voor menigeen ook een verlies. Je raakt je werk kwijt, je contacten, je collega’s, je dagelijkse structuur. Ik hield in 2016 een dagboek bij, uit die stapel handgeschreven dagboeken zijn de beste verhalen geselecteerd voor ‘Na-werk-tijd’. Er staan ontmoetingen in met allerlei mensen, gedachten, gedichten, en een verslag van mijn wandelingen over het 340 kilometer lange Westerborkpad van Amsterdam naar voormalig kamp Westerbork. Daarnaast heb ik nog 102 lezingen en cursussen verzorgd. Ik ben nog steeds druk, maar er is geen druk meer. Ik wist niet dat je daar zó van kunt genieten.’’

Marinus van den Berg schrijft elke maand een column voor www.debezieling.nl.