Sallandse Wandelvierdaagse voor duizenden euro's gedupeerd na diefstal

video ‘Pootjeba­den’ voor voetenon­der­zoek op Sallandse Wandelvier­daag­se

8:23 Het lijken wel twee mini-zwembadjes, waar de wandelaars in stappen. Toch komen ze in het voetenlaboratorium in de reusachtige tent van de Sallandse Wandelvierdaagse niet voor pootjebaden. Er zit geen druppel water in. Wel hoogwaardige technische snufjes, om te zien hoe het er met de voeten van deelnemers voor staat.