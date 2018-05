Sallandse weilanden liggen vol gele balen, en dit is waarom

videoWeilanden in de omgeving van Luttenberg lijken deze dagen vol te liggen met enorme marshmallows. Het is het resultaat van een actie van loonbedrijf Grefelman. Bij het oogsten van het gras worden de balen namelijk in opvallende gele folie gewikkeld om geld op te halen voor het goede doel.

Twee jaar geleden lagen Nederlandse weilanden al eens vol roze balen om geld op te halen voor Pink Ribbon, de organisatie die aandacht vraagt voor borstkanker. Dit jaar is voor Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) gele folie op de markt gebracht.

Voor iedere verkochte rol doneert producent Trioplast 3 euro aan het goede doel. De leverancier doet daar nog eens 3 euro bovenop, net als het (loon)bedrijf dat de folie afneemt. Eduard en Renate Grefelman omarmden de actie.

Waarom doen jullie hieraan mee?

Renate: ,,Toen we over de actie hoorden raakte het ons direct. We hebben samen gelukkig drie gezonde kinderen van 14, 16 en 17 jaar, maar je weet als ouder hoeveel impact het op je leven heeft als je kind ziek is. Je hebt natuurlijk duizenden goede doelen, maar dit greep ons echt aan.’’

En hoe reageren de klanten?

,,Heel erg positief! En het voordeel is: het kost hen niets extra. Wij dragen 3 euro af voor iedere gele rol. Maar we hebben hier ook nog gewoon groene folie staan hoor. Die hadden we al ingekocht en zo laten we de keuze bij de klant. Ze kunnen altijd nog voor groen kiezen. Al doen de meesten dat niet.’’

Dus Sallanders komen nu regelmatig weilanden vol gele balen tegen?

,,Als je toevallig op het moment van oogsten komt wel! Maar die balen blijven natuurlijk niet heel lang liggen. Dat trekt vogels aan en is slecht voor de bodem. Maar ook op het erf van de boerderij vallen ze op!’’

Twee jaar geleden was er een actie met roze folie voor Pink Ribbon. Deden jullie daar ook aan mee?

,,Nee, daar hebben we toen niet aan meegedaan. Dat had ook wel te maken met de kleur. Daar zouden de klanten misschien minder enthousiast op reageren. Geel is een vrij neutrale kleur die goed in het landschap past. Roze is veel heftiger.’’

Hoeveel geld hopen jullie uiteindelijk op te halen?

,,We mikken op duizend euro. En dat is dan alleen van onze 3 euro per rol. Per jaar wikkelen we zo’n 6.000 balen en met één rol kun je ongeveer 15 balen inpakken. Als alles geel wordt gaan er dus ongeveer 400 rollen doorheen. Dat zou fantastisch zijn!’’