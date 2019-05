SallandWonen bouwt huisjes voor een-en twee persoonshuishoudens

In Olst, Broekland, Heeten en Raalte komen zo’n twintig zogenoemde Buitengewoonthuiswoningen. Het betreft woningen voor één of twee personen, wel of niet met een speciale zorgvraag en geschikt voor alle leeftijden. De eerste vier worden binnenkort aan de Veldegge in Heeten gebouwd. Een primeur want de woonstijl en de naam is door SallandWonen zelf bedacht. Het concept komt voort uit onderzoek naar de woonbehoeften. ,,Steeds meer huishoudens bestaan louter uit één of twee personen. De vraag naar een kleinere woning groeit enorm. Zowel in steden als in dorpen’’, zegt directeur van SallandWonen Marijke Kool. ,,Appartementen zijn er wel, maar wie in een dorp woont hecht toch enige waarde aan een eigen tuin of pad naar de voordeur. We zijn gaan zoeken naar een oplossing om aan die vraag te voldoen. En met onze plattelandsvisie hebben we deze woonstijl ontwikkeld.’’