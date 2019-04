SallandWonen zoekt vrijwilligers om beschermde diersoorten in kaart te brengen

Raalte geeft toestem­ming voor vijf grote paasvuren

17 april Salland blijft komend weekeinde niet verstoken van vreugdevuren. Raalte heeft toestemming gegeven om de vijf grote openbaar toegankelijke vuren door te laten gaan. De kleinere vuren in deze gemeente plus alle paasvuren in de gemeente Olst-Wijhe blijven verboden en worden mogelijk later alsnog aangestoken.