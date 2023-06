Schaamteloos Oerend Hard zingen op de fiets? Hier in Salland kan dat: ‘Het is juist gek als je het niet doet’

Helft minder restafval in Zwolle stemt wethouder tevreden: ‘Enorme sprong, het beleid werkt’

Meer dumpingen, maar ook aanzienlijk minder restafval. Dat is het resultaat van het nieuwe afvalbeleid, dat begin dit jaar in Zwolle werd ingevoerd. Voor afvalwethouder Paul Guldemond ligt de nadruk op de 2,56 miljoen kilo minder restafval die Zwolle in drie maanden produceerde: ,,Dat laat zien dat dit beleid werkt.’’