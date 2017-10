Schapenhouder doodgebeten schapen geschokt: 'een levensgevaarlijke hond'

Het beest dat in de nacht van vrijdag op zaterdag vier drachtige schapen doodbeet in een weiland in Laag Zuthem moet snel gevonden worden. ,,Het is een levensgevaarlijke hond’’, zegt de getroffen schapenhouder Willy Kleinlangevelsloo.

,,Voorkomen moet worden dat het dier verder schade aan kan richten. Het is zeer onrustbarend dat de dader nog vrij rondloopt. Het is een moordlustig dier, die instinctief de schapen heeft doodgemaakt. Dat kan hij zomaar weer doen, en misschien ook bij mensen’’, vertelt Kleinlangevelsloo.

Killersmentaliteit

De melkschapenhouder was geschokt toen hij zaterdagochtend de ontdekking deed in zijn weiland. Het was een akelig gezicht. ,,De hond is grof te werk gegaan’’, zegt Kleinlangevelsloo. ,,Hij moet een killersmentaliteit hebben, dat is te zien aan de verwondingen die de schapen hadden. De dieren zijn bij de bil gepakt en daarna meteen in de hals gegrepen. Bij de gedode schapen is het strottenhoofd volledig verbrijzeld.’’

Quote Een schaap van honderd kilo heb je niet zomaar tegen de grond gewerkt Willy Kleinlangevelsloo

,,Ik wil hondenbezitters in de buurt vragen kritisch naar hun hond te kijken. Het kan zijn dat een hond de hele nacht buiten is geweest en ’s ochtends weer vrolijk bij de deur ligt. Dan hoeft zijn kop niet eens onder het bloed te zitten, door het natte gras. Ik schat in dat het een hond is geweest in ieder geval ter grootte van een Mechelse herder. Een schaap van honderd kilo heb je niet zomaar tegen de grond gewerkt.’’

Wolf