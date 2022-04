Scheidsrechter Herman (70) fluit niet alleen voetbal, maar ook handbal bij zijn dorpsclub in Luttenberg

Op zoek naar de ‘Nederland­se Frank Sinatra’ die met zijn Roemeense bedrijf Tennisvere­ni­ging Heino ‘bedonderde’

Wie googelt op de naam ‘Dick Perdok’ komt een imposant lijstje tegen. Een Nederlander bij Romania’s Got Talent, met een bouwbedrijf in Cluj, die de Roemeense zalen plat speelt als Frank Sinatra. Perdok zou met zijn bouwbedrijf een nieuw clubhuis voor Tennisvereniging Heino (TVH) bouwen. Met de nadruk op zou. Hij vertrekt met exact 167.546,04 euro in zijn zak, zonder dat een paal in de grond staat. Wie is hij, en waar is het geld van TVH gebleven?

2 april